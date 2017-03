Pescadores do Careiro querem autorização para caçar jacarés

A ‘super população’ de jacarés no município do Careiro da Várzea, na Região Metropolitana de Manaus, levou os pescadores do município a defender o manejo dos répteis, inclusive com a liberação imediata da caça. A informação foi repassada pela Federação dos Pescadores do Amazonas.

O pedido de manejo foi assinado pela Colônia de Pescadores do Careiro da Várzea (z-53) e encaminhado nesta quarta-feira (22) ao prefeito do município, Ramiro Gonçalves. Segundo os pescadores, devido a proibição da caça, o número de jacarés cresceu sem controle nos lagos, igarapés e igapós do Careiro da Várzea.

O objetivo é que a gestão possibilite a caça e revogue o decreto municipal, criado em 2001, que criou uma área de proteção ambiental (APA), que abrange as localidades Ilha do Careiro e Lago dos Reis.

“Hoje temos à solta uma super população de jacarés, causando risco de acidentes e até mortes, principalmente, envolvendo pescadores”, afirmou o presidente da Colônia dos Pescadores do Careiro da Várzea, Valdemiro Falcão.

Na tentativa de resolver o problema, a prefeitura do Careiro, junto com a Colônia dos Pescadores, anunciou que irá contratar uma equipe de biólogos com experiência no estudo de répteis.

“Convidamos os biólogos para produzir um estudo técnico que confirme a necessidade do manejo dos jacarés”, explicou o prefeito Ramiro Gonçalves. “O estudo será encaminhado aos órgãos de proteção ambiental a fim de conseguirmos a licença para o manejo”, acrescentou.

Na área ficou proibida a caça e pesca, o que segundo os pescadores, contribuiu para o crescimento descontrolado da população de jacarés.

“A área serviu como berçário de jacarés, que tinham espaço, proteção e alimento à vontade para procriar”, lembra Valdemiro.

“Os répteis cresceram e migraram para outras áreas do município, principalmente, naquelas onde trabalham os pescadores”, ressalta.

De acordo com a Colônia dos Pescadores do Careiro, existem no município cerca de dois mil trabalhadores da pesca. Devido ao contato quase diário com os répteis, os acidentes têm se tornados frequentes.

Caso

Em novembro de 2015, um pescador morreu após ser atacado por um jacaré-açu. O caso foi denunciado aos órgãos de proteção ambiental, alertando para o crescimento descontrolado do número de jacarés.

