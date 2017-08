Pescador é morto com 9 tiros após ser arrastado para campo de futebol na Zona Leste

Família desconhece motivações para o crime -foto: divulgacao

Após ser arrastado para um campo de futebol por seis homens não identificados, o pescador Paulo Tavares da Silva Filho, de 22 anos, foi executado com nove tiros, por volta das 22h de segunda-feira (7), na rua Marginal, bairro São José 2, Zona Leste. Segundo familiares, Paulo estava há uma semana em Manaus, após passar três anos morando no município de Boa Vista do Ramos . Familiares afirmam desconhecer o envolvimento do pescador com o crime ou se ele vinha sendo ameaçado.

Conforme o tio de Paulo, o soldador Alzanir de Souza, 39, ele e a vítima trafegavam em via pública, quando começou a chover e, para se proteger, eles entraram em um bar, onde haviam aproximadamente cinco pessoas.

“Para não pegarmos chuva, corremos e nos escondemos no bar. Eu estava lavando minhas mãos na torneira, quando esses homens já chegaram puxando meu sobrinho e o arrastando para o campo de futebol. Quando chegaram lá, eu só ouvi os disparos. O meu sobrinho foi morto com nove tiros, sendo três na cabeca e quatro pelo corpo”, relatou.

O soldador disse ainda que não sabe se Paulo vinha recebendo ameaças ou se devia dinheiro para alguém. “Se estava, ele não contou para a família. Não sabemos o que motivou isso”, afirmou Souza.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como acerto de contas.

Leia mais:

Morte de menino de 11 anos por ‘engasgamento’ é investigada em Manaus

Escola sem partido? Alunos de Colégio da PM em Manaus chamam Bolsonaro de ‘salvador da nação’

Adolescente de 17 anos é morto a tiros após perseguir assaltantes na Colônia Terra Nova