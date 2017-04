Pescador é arrastado pela correnteza e desaparece no rio Solimões

Um homem, identificado como Raimundo Nonato, 60, desapareceu – na manhã deste sábado (8) – enquanto pescava na companhia do genro. O incidente aconteceu na comunidade Divino Espírito Santo, no Careiro da Várzea (distante 25km de Manaus).

De acordo com informações repassadas pelo genro, identificado como Reinaldo, ao Corpo de Bombeiros, eles estavam jogando uma malhadeira no rio quando, no momento da retirada, uma forte correnteza arrastou Raimundo para a água.

Uma equipe de mergulhadores foi para o local para tentar encontrar o pescador.

Rosianne Couto

EM TEMPO