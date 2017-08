Pescador é arrastado de bar e morto a tiros em campo de futebol na Zona Leste

Policiais da 9ª Cicom atenderam a ocorrência e o corpo foi encaminhado ao IML – Divulgação

Por volta das 22h30 da noite de ontem um pescador foi morto em um campo de terra na Rua Penetração, São José, Zona Leste de Manaus. A vítima foi identificada como Paulo Tavares da Silva, de 22 anos.

De acordo com informações da polícia, Paulo foi levado por um bando de dentro de um bar até o local do crime e depois de atirar no pescador os suspeitos fugiram a pé.

