Pescador desaparece após passar mal em barco e cair no rio

O pescador, Aldair Alves dos Santos, de 42 anos, está desaparecido há mais de 12 horas após cair em um lago do rio Manacapuru, nas proximidades da localidade conhecida como “Era”. As informações foram repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), na manhã desta sexta-feira (21).

De acordo com o órgão, familiares da vítima informaram que o pescador estava sentado na beira de uma embarcação quando passou mal e caiu no rio. O barco estava em percurso no momento do incidente.

O caso ocorreu por volta das 18h desta quinta-feira (20) e até a manhã de hoje ele ainda não havia sido encontrado. Os bombeiros foram acionados às 22h50 e montaram equipes de resgate e fazem buscas no local.

EM TEMPO