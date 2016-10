Peruano é preso na Zona Norte de Manaus comercializando entorpecentes

O peruano Eladio Bardales Miranda, 43, foi preso na noite dessa segunda-feira (17), com aproximadamente três quilos de oxi, na rua Joviânia (antiga Rio Pardo), bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), a guarnição estava realizando patrulhamento pelo bairro quando receberam denúncias de populares informando que numa residência daquela referida área havia um homem comercializando entorpecentes.

A equipe se deslocou até o local informado e encontrou o suspeito com a mesmas características repassadas pelos moradores em frente ao imóvel.

O suspeito afirmou que vendia o produto ilícito, mas com a justificativa que era apenas para ‘sobreviver’. Durante buscas no interior da casa, foram encontrados 2 quilos de oxi e uma balança de precisão.

O suspeito levou os policiais militares, em uma residência situada no bairro Campos Sales, também na Zona Oeste, onde seus comparsas comercializavam entorpecente. Entretanto, no local não foi encontrado ninguém, segundo os vizinhos, o casal que mora no local, fugiu minutos antes da chegada da polícia.

Na residência, foram encontradas mais 800 gramas de substância com aspecto de oxi, 100 gramas possivelmente de skunk e uma balança de precisão.

‘Peruano’ foi levado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi atuado por tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis ele será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.

