‘Personal escolar’: guia barato para as compras

Em época de crise, inovar é a palavra-chave para quem quer garantir uma renda. E foi pensando na inovação que Eulinda Araújo e sua filha Raquel decidiram oferecer um serviço diferente em Manaus: a de “personal escolar”.

A ideia surgiu para facilitar a vida dos pais que não disponibilizam de tempo suficiente para pesquisar o menor preço dos itens que constam nas listas das escolas. Além de economizar na compra do material escolar sem sair de casa, quem contrata os serviços da “personal escolar” ainda tem a possibilidade de ter os livros acadêmicos encapados.

Raquel Araújo explica que o termo “personal escolar” veio de “personal shopper”, atribuído ao especialista na área de compras que ajuda clientes a encontrarem produtos com o melhor preço.

De acordo com a microempresária, o trabalho funciona da seguinte forma: o primeiro passo é sair em busca de menores preços e de produtos de qualidades para os clientes, em seguida, um orçamento com os valores é encaminhado para a análise dos pais ou responsáveis e, a partir dessa aprovação, mãe e filha vão às compras da lista do material escolar.

“Damos uma estimativa de quanto vai sair essa lista de material. Com a aprovação, fazemos as compras, sempre buscando o melhor preço, de acordo com o perfil que o cliente escolher”, diz Raquel.

A facilidade para as compras do material escolar surgiu com um antigo empreendimento da família, na mesma linha do atual, explica Raquel. Segundo a microempresária, a experiência foi adquirida com um comércio da família na área de vendas de material acadêmico, que fechou há pouco mais de 2 anos.

Para a divulgação do empreendimento, Raquel explica que usam ferramentas das mídias sociais, desde o mês de novembro do ano passado. Mas, somente neste mês a procura pelo serviço começou a aquecer.

Atualmente, a microempresária explica que recebe diariamente demandas de orçamentos da lista de material escolar. Hoje, trabalham com pouco mais de 20 clientes que avaliam a adesão para o serviço. “Esperamos um crescimento na demanda até a proximidade do início das aulas”, diz Raquel.

Ela conta, ainda, que os clientes, ao efetuarem as compras, receberão a lista de seu material escolar em casa e no valor de R$ 150, que poderão pagar à vista, ou no cartão de crédito parcelado em até quatro vezes.

Além das compras, como serviço adicional, os pais poderão ter os livros de seus filhos encapados por uma quantia de R$ 2,50 por cada livro.

Com indicação de pessoas, Raquel Serra disse que o cliente ganha desconto de 10%, caso o novo freguês confirme a adesão pelo serviço, e o abatimento pode chegar até 30%, caso haja a indicação de três pessoas. Com o serviço, a empreendedora explicou que o cliente pode economizar, até 30% na compra do material escolar.

Clientes buscam comodidade

A empresária Vivian Montenegro, 33, explica que devido ao pouco tempo, procura o auxílio de Eulinda e Raquel para comprar o material escolar do filho. “Eu já havia conversado com meu marido sobre não ter tempo para ir às compras, e falta de mão de obra de uma empresa que fizesse esse serviço, foi quando vi nas redes sociais esse novo empreendimento que passou a atender minhas necessidades”, conta.

O valor cobrado no serviço é compensado pela economia de tempo, explica Vivian. Segundo ela, os valores dos produtos também, estavam bem razoáveis, podendo gerar uma economia em relação à compra do ano passado, mesmo sendo um material diferente ao do ano anterior.

Eulinda Araújo explica que a ideia do empreendimento surgiu pela procura dos amigos para a compra de material escolar. Dessa forma, ela e a filha aproveitaram a falta de um serviço assim na cidade e se disponibilizaram a ir em busca do menor preço das compras escolares. “O serviço ajuda os pais que não têm tempo para sair à procura desse material escolar e passam a economizar no tempo e também em gastos”, destaca.

Segundo ela, a procura pelo serviço cresce, e já pensa em ampliar o negócio. Com a grande procura para encapar livros, que variam de 45 a 60 unidades por dia, Eulinda disse que tiveram que chamar uma terceira pessoa para ajudar a encapar.

Para a contratação dos serviços, os clientes podem entrar em contato por meio do e-mail: araújo_raquel@live.com.

Henderson Martins

EM TEMPO