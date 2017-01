Personagens tradicionais do Carnaval amazonense contagiam novas gerações

O mês de fevereiro é sempre esperado pelos apreciadores dos desfiles de Carnaval de avenida. Mas, certamente, há um sabor todo especial para Ednelza Sahdo e Mário Saúba, personagens que são mais do que simples integrantes de escolas de samba. Eles dedicaram a maior parte da vida às comemorações momescas e se tornaram símbolos de raça, amor e paixão pelo Carnaval de Manaus.

Primeira porta-bandeira do Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida, a passagem de Ednelza Sahdo, 72, pela escola foi mais do que importante, se tornou histórica. Ela começou em 1981, aos 36 anos, no posto de porta-bandeira, item que só deixou em 2006, estando presente na avenida do samba defendendo 16 dos 21 títulos que a escola possui.

Sahdo conta que durante as quase três décadas em que defendeu o posto, atuou também na parte administrativa, como relações públicas e secretária. Era uma integrante que participava ativamente de tudo, comprometida com o crescimento da escola do coração. “A Aparecida, para mim, é como uma filha que eu vi nascer, crescer e se tornar mulher. Recebi muito carinho do pessoal por servir de exemplo naquilo que eu fazia”.

Foram 26 anos na função. Passou a bandeira, em 2007, para a sua neta, Naruna Sahdo, fazendo prosseguir a tradição da família no Carnaval da Aparecida.

Depois de anos dedicados à “Pareca”, Sahdo se afastou, mas se mantém de longe acompanhando o Carnaval. Nos anos seguintes, foi convidada pela Balaku-Blaku, desfilou como destaque na Vitória Régia, na escola do grupo de acesso Primos da Ilha e, em 2016, novamente na Aparecida.

Ednelza Sahdo fundou, em 1977, a Escola de Samba Império Amazônico e, em 1981, a Em Cima da Hora, que começou no bairro Aparecida, seguiu para a Cachoeirinha e terminou no Educandos, dois anos após ir às ruas pela primeira vez, em 1981. Para ela, o Carnaval é “uma grande ópera, um espetáculo com um grande número de pessoas fantasiadas que emprega bailarinos, atores, artesãos, coreógrafos”.

Muito talentosa, Sahdo também é atriz e participou dos filmes “A Festa da Menina Morta”, do ator Matheus Nachtergaele, e “Criminosos”, ambos de 2008. Em 2014, foi enredo da Escola de Samba A Grande Família, em Manaus. Chegou a ter em uma mostra os vestidos usados por ela em 26 anos de desfile na Escola de Samba Aparecida.

Nostalgia

A manifestação popular carnavalesca que colore a avenida do samba contando uma história em enredos de 90 minutos também encantou o músico Mário Saúba, que lembra com nostalgia dos tempos de sua mocidade, gastos nos blocos e barracões de escolas.

Hoje, Saúba tem 54 anos e, pelo menos, 40 dedicados ao Carnaval. Morador do bairro Praça 14, zona Sul de Manaus, é ativo integrante da Escola de Samba Vitória Régia, escola na qual desfila desde o primeiro ano que foi fundada.

Em 1975, primeiro ano que foi às ruas pela verde e rosa, começou como ritmista. Nessa época, os ensaios eram realizados no terreno de Dona Lindoca, outra moradora antiga do bairro, na rua Jônatas Pedrosa.

Quando finalmente ganharam a quadra, localizada na rua Emílio Moreira, em 1988, Saúba se tornou mestre de bateria, posto que só deixou 11 anos depois. Em 2007 e 2008, voltou ao cargo na verde e rosa, sua escola do coração. Embora fosse mestre de bateria, desde 2002, Saúba acumulava também a função de compositor dos enredos.

Para o músico, o carnaval também é considerado um espetáculo, parte importante da sua vida. “O carnaval é como uma religião, se torna uma coisa muito forte”, conta ele, que estendeu essa paixão a sua família.

Os filhos herdaram o gosto pelas quadras de escolas de samba. Sua filha Mayla Jessica é rainha de bateria da Aparecida e o filho, Lelson Saúba, ritmista do Grêmio Recreativo e Escola de Samba Unidos do Alvorada.

Atualmente, Mário Saúba é integrante da escola Alvorada. Nos cinco anos em que está na escola, já passou pelas funções de intérprete, diretor musical e mestre de bateria e não pensa em deixar tão cedo o mundo do samba. “Todo mundo tem um ritmo que gosta mais e para mim é o samba. O Carnaval é um teatro, é diferente dos demais, o samba se torna uma família”.

