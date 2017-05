Personagem de Luana Piovani em nova novela será inspirada em ‘Dorian Gray’

Luana Piovani será uma mulher idosa em “O Sétimo Guardião”, novela da faixa das 21h que estreia na Globo em 2018.

Escrita por Aguinaldo Silva, a trama terá realidade fantástica: a liberdade de explorar situações absurdas e fantasiosas. Por isso, a personagem de Luana, 40, terá sua beleza conservada. Ela será a irmã mais velha de Lilia Cabral, 59, e mãe de Caio Castro, 28.

As informações são do jornalista Fernando Oliveira, da coluna “Zapping”, publicada no jornal “Agora”.

A inspiração para a personagem é o livro “O Retrato de Dorian Gray”, de Oscar Wilde. Publicado em 1890, a obra conta a história de um vaidoso rapaz que vende sua alma em troca de um retrato que envelhece enquanto ele continua jovem.

