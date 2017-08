Perseguição: vídeo mostra prisão de quadrilha acusada de sequestro na Cidade Nova

Presos em flagrante por tráfico de drogas e roubo, quatro homens identificados como Emerson de Souza Arevalo, de 19 anos, Luiz Fernando Pinto Ribeiro, 28 anos, Marcelo de Souza da Silva, de 32 anos, e Milton de Lima Torres Junior, 22 anos, foram presos na tarde da última quarta-feira (9), na Rua Novo Airão, bairro Cachoeirinha, zona Sul da cidade.

De acordo com o delegado Jander Mafra, titular do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o grupo estava sendo investigado após o realizarem um roubo à uma residência, situada na Rua Boitita, Comunidade Gustavo Nascimento, bairro Cidade Nova, zona Norte.

No lugar funciona, também, uma loja de roupas. O crime ocorreu no segunda-feira, dia 7, e na ocasião do delito, os infratores fizeram uma família refém e subtraíram do lugar relógios, televisores, celulares e diversos objetivos pertencentes à família.

“Após uma denúncia anônima feita ao disque-denúncia da delegacia, informando que um grupo estava em um carro alugado, modelo Celta, de cor vermelha, cometendo roubos na cidade e comercializando entorpecentes, os infratores estavam indo até uma locadora de veículos, localizada no bairro Cachoeirinha, para renovar o aluguel do carro” disse o delegado.

Os policiais montaram campana nas proximidades da locadora e no momento em que o veículo informado na denúncia chegou ao local, efetuaram o flagrante. Após revista no carro, foram encontradas 18 trouxinhas de substância entorpecente, possivelmente pasta base de cocaína, porções pequenas de maconha, além de um simulacro de arma de fogo.

Na unidade policial, em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que todos os infratores contam com passagens pela Polícia por roubo. Os quatro infratores foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Todos os integrantes do grupo também foram indiciados por roubo.

