Perseguição termina em morte de empresário no Nova Esperança

Um empresário, identificado como José Ronan, 58, foi morto a tiros, por volta das 20h, na noite desta quarta-feira (19), após fugir de uma tentativa de assalto na rua José Fortuoso, bairro Nova Esperança, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, o homem dirigia um veículo da montadora Hyundai, modelo LX 35, de cor branca e placas PHF-7877, e estava sendo perseguido por dois infratores em uma motocicleta, de características ainda não reveladas.

“Foram dois tiros e ele tentou fugir, mas perdeu o controle do veículo. Ele subiu em uma calçada e o carro só parou quando atingiu a frente de uma pizzaria”, informou uma testemunha.

De acordo com uma moradora, que prefere não ter o nome divulgado, uma mulher estava no banco do carona ao lado do empresário. Após a colisão, ela saiu ilesa e saiu do local andando. A polícia ainda não identificou a mulher e não sabe qual a real motivação do crime.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), com apoio de agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), isolaram a área até a chegada de peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC). O trânsito precisou ser desviado.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) vai investigar o caso.

Isac Sharlon

EM TEMPO