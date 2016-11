Perseguição policial no Centro de Manaus termina com prisão de assaltante

Um homem, ainda não identificado, suspeito de roubar um aparelho celular de uma atendente de drogaria, foi preso na tarde deste sábado (12), por volta das 15h, durante uma perseguição policial no Centro de Manaus, Zona Sul. Segundo testemunhas, o suspeito foi perseguido e interceptado pelos policiais militares no cruzamento da avenida Eduardo Ribeiro com rua Henrique Martins.

A ação policial foi realizada por policiais militares da Força Tática e da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após denúncias. De acordo com uma vendedora, que presenciou o fato, mas preferiu não ter o nome revelado, os estabelecimentos comerciais naquela região sofrem com a prática de constantes de roubos e furtos.

“A gente tem que andar olhando para todos os lados, pois sempre tem alguém, em atividade suspeita, olhando a movimentação. Já presenciei muitos pedestres correndo para dentro da loja onde trabalho para se livrar de roubo. Na maioria dos casos, são homens que tentam praticar o delito”, informou.

Até a publicação desta matéria, servidores na sede da 24ª Cicom informaram que a ocorrência ainda não tinha sido apresentada no local.

