Perseguição policial e tiroteio tem mortos e feridos em Manaus

Uma perseguição policial, seguida de tiroteio, deixou pessoas feridas, na noite desta terça-feira (11), na invasão Jesus Me Deu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, e na avenida São Jorge, na Zona Oeste.

Segundo informações do Centro Integrado de Operações de Segurança (Cicops), criminosos armados realizaram disparos de arma de fogo contra uma pessoa na rua Matapi, invasão Jesus Me Deus, e fugiram em um veículo, de características ainda não divulgadas. Na ocasião, os suspeitos foram perseguidos por policiais militares e, durante o trajeto, desde a Zona Norte até o bairro São Jorge, trocaram tiros com a polícia.

Informações preliminares revelam que, durante o tiroteio, criminosos foram baleados e um morreu nas proximidades do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS). Ainda segundo os relatos, um PM teria sido baleado com um tiro no pé. A reportagem tentou contato com os policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para saber maiores informações sobre a ação policial, mas não obteve respostas.

Não há confirmação exata sobre o número de feridos e nem quantos foram mortos.

Este é segundo tiroteio em menos de 24 horas na capital amazonense, na noite desta segunda-feira (10), por volta das 21h, quatro homens, que não tiveram nomes e idades revelados, foram baleados no Centro, Zona Sul de Manaus. Duas vítimas não resistiram e morreram. Mais cedo, por volta das 19h, o irmão de um policial foi assassinado com pelo menos dez tiros no bairro São Lázaro, também na Zona Sul.

Isac Sharlon

EM TEMPO