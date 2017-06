Perseguição policial com troca de tiros deixa suspeito ferido e causa acidente na Praça 14

Perseguição entre policiais civis e militares a suspeitos em um carro na tarde desta quarta-feira(21) deixou um ferido e causou um acidente de trânsito envolvendo três carros na esquina das ruas Ramos Ferreira e Visconde de Porto Alegre, na Praça 14, Zona Sul de capital. Três homens fugiram do local.

De acordo com a 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o fato ocorreu, após policiais civis monitorarem um veículo, modelo Fiat Uno, de cor preta e placas NPB 3105, que transportavam os suspeitos. Ao perceberem a presença da Polícia, os homens fugiram. No cruzamento da Ramos Ferreira, o Fiat Uno colidiu com dois veículos, um da marca Sandero e outro Siena.

Ainda segundo a Polícia, um homem não identificado, que teria fugido da perseguição, foi baleado em troca de tiros com a Polícia, na rua Barcelos, bairro Cachoeirinha, Zona Sul. O suspeito foi preso e encaminhado ao Hospital 28 de Agosto, sob custódia.

A reportagem do EM TEMPO entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil, que se comprometeu a enviar mais informações sobre o caso.

Bruna Chagas

EM TEMPO