Perseguição policial: 2 ambulantes baleados e nenhum ladrão preso no centro

O Centro de Manaus ficou mais tumultuado que o comum no início da tarde desta terça-feira (29). O motivo da agitação, foi uma perseguição policial que acabou fugindo do controle na rua Lobo D’Almada, zona Sul da capital amazonense. De acordo com testemunhas, a confusão começou após o furto de um celular na frente de uma loja, da rua Miranda Leão.

A Polícia Militar foi acionada e o homem foi perseguido até o cruzamento da rua Lobo D’Almada com a rua Henrique Martins, que possui uma concentração de vendedores ambulantes. Sem conseguir deter o suspeito, os policiais realizaram disparos em meio à rua movimentada, atingindo duas pessoas. Um vendedor de água estava sentado, quando uma das balas pegou de raspão em seu abdômen. A outra pessoa atingida foi a dona de um carrinho de lanches, que acabou baleada no braço.

Segundo a autônoma Iracy Santos, que estava passando pelo local, todos se assustaram com a sequência de disparos feita pelos policiais. “Foram vários tiros à longa distância, todo mundo na rua se jogou no chão”, conta. “Me assusta o despreparo dos policiais. Acertaram gente inocente e poderia ter sido fatal”.

Os policiais prestaram socorro aos atingidos e levaram e os levaram ao Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto.

De acordo com o delegado da Polícia Civil Marcos Paulo Graciano, titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), não foi registrada nenhuma ocorrência solicitada na unidade policial que atende a área do caso.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar, porém, até a publicação dessa matéria, não obteve resposta.

Roger Lima

EM TEMPO

