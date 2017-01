Perseguição na contramão da Darcy Vargas resulta em colisão e captura de suspeitos

Gabriel Nascimento da Silva, 20, foi preso e mais dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos, na tarde desta segunda-feira (31), na avenida Darcy Vargas, Zona Centro-Sul de Manaus. O trio é suspeito de roubar um carro e depois realizar vários assaltos na cidade. Houve perseguição e colisão durante a fuga. Um segue foragido.

Segundo informações do soldado Weliton Santos, da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais civis avistaram um carro, modelo Symbol, placa OAJ-1858, cor cinza, fazendo arrastão no Aleixo, quando iniciaram uma perseguição. A guarnição foi acionada para dar apoio a situação.

“O grupo seguiu pela avenida Darcy Vargas, passou pelo Eldorado e chegou a entrar no estacionamento da Petrobras. Lá perceberam que estavam encurralados pela polícia e saíram na contramão. Nesse momento, eles colidiram com uma Pick-up Corsa, placa JWM-9105”, disse.

Na ocasião, o motorista da pick-up, identificado como Carlos Augusto Júnior, 46, ficou gravemente ferido. Ele foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.

O soldado ainda informou que um dos integrantes conseguiu fugir. “O suspeito foi identificado como Anderson Gomes Vieira, que está foragido. A equipe está realizando as buscas por ele, que estaria com a arma de fogo usada nos crimes”, informou.

Com o trio foram encontradas uma faca e uma bolsa com alguns pertences da vítima. O carro utilizado pelo bando foi roubado no estacionamento do Clube do Trabalhador. Os suspeitos abordaram o proprietário, um aposentado de 65 anos. O delegado titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Henrique Brasil, informou que o carro foi roubado na segunda-feira (30), por volta das 16h30.

“O grupo realizou vários roubos ontem e depois guardou o veículo. Hoje, eles foram flagrados por um dos policiais a paisana, que acionou a equipe”, explicou.

Os menores de idade vão ser encaminhados para Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Gabriel vai ser indiciado por associação criminosa, corrupção de menores e roubo de veículo.

Manoela Moura

EM TEMPO