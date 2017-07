Perseguição e troca de tiros acabam com acidente e suspeito morto na Zona Norte de Manaus

Nesta esquina os suspeitos trocaram tiros com a polícia, bateram o carro e conseguiram fugir correndo | Daniel Landazuri

Um homem ainda não identificado, que aparenta ter entre 20 e 25 anos, foi morto com dois tiros no tórax, após um confronto contra policiais militares na noite desta quarta-feira (19). O corpo da vítima foi abandonado pelos comparsas dentro de um veículo roubado. O homem estava acompanhado de outros três suspeitos, que conseguiram fugir. O grupo teria realizado uma série de assaltos na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o registro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os suspeitos roubaram o carro modelo Classic, na comunidade Riacho Doce. O proprietário do veículo acionou uma equipe da Polícia Militar que fazia patrulhamento na área.

Os polícias localizaram o automóvel na avenida Margarita. Durante a tentativa de abordagem aconteceu a primeira troca de tiros e os suspeitos continuaram a fuga. Poucos metros depois, os assaltantes entraram novamente em conflito com os PMs e bateram no muro de uma casa. Três suspeitos conseguiram fugir correndo, mas um deles foi abandonado morto, dentro do veículo.

“Foram pelo menos 20 tiros que ouvimos. Por pouco pessoas inocentes não ficaram feridas, porque muitas casas também foram baleadas”, contou um morador da Cidade de Deus, que preferiu não ter o nome divulgado.

Ainda de acordo com a polícia, o proprietário recuperou o carro que havia sido roubado e duas armas de fogo, de fabricação caseira, que estavam dentro do veículo foram apreendidas. O caso foi registrado no 6º DIP.

Daniel Landazuri

EM TEMPO