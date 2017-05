Perseguição, acidente e agressão acabam com morte de suspeito no Coroado

Na madrugada desta quinta-feira (11), uma perseguição policial acabou com um acidente que causou a morte de Aldo Pinheiro Ribeiro Júnior, de 25 anos, e deixou Alexandre Cruz da Silva, 22, e Pâmela Gabriele de Melo Mota, 22 feridos. Os três, e outra mulher, que conseguiu fugir, são suspeitos de assaltar uma lanchonete momentos antes do acidente.

De acordo com testemunhas o quarteto chegou ao estabelecimento, que fica no sentido bairro da Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, Zona Leste de Manaus, por volta de 1h. Os suspeitos anunciaram o assalto e levaram objetos como celular e carteira dos clientes, além da renda do dia da lanchonete.

Durante a ação, um taxista de 21 anos, que preferiu não se identificar, teve a chave do carro, um sedan do modelo Fiat Siena, roubada. Os quatro entraram no veículo foram dirigindo em direção à bola do São José. Uma equipe da 11ª Companhia Interativa Comunitária foi acionada e iniciou a perseguição.

Um dos policiais disse que o condutor do veículo não sabia dirigir direito, se atrapalhou com a velocidade do veículo e acabou batendo contra um muro, perto de um supermercado, ainda na Alameda Cosme Ferreira.

Os suspeitos chegaram a ser agredidos por pessoas que passavam pelo local e souberam do roubo. Com o quarteto a polícia encontrou um revólver calibre 38 e três munições intactas, além de R$ 600 e celulares roubados. Em seguida o trio foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Aldo foi levado ao Hospital Pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A causa da morte ainda não foi diagnosticada. Os outros dois suspeitos foram encaminhados ao 9º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo.

Daniel Landazuri

EM TEMPO