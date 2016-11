‘Perneta’ é preso por crime cometido em fevereiro deste ano; ele era o oitavo do bando e único foragido

Rodrigo Lira dos Santos, 30, conhecido como ‘Perneta’, foi apresentado nesta sexta-feira (18), na sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), suspeito de participar do latrocínio que vitimou Antônio Monteiro Filho, 74, e o filho dele Alan de Souza Monteiro, 26, no dia 10 de fevereiro deste ano.

O homem foi preso na última quarta-feira (16), por volta das 20h, em via pública, na rua 14, primeira etapa do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, por policias militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), em cumprimento a mandado de prisão expedido dia 3 de março deste ano, pela juíza Eulinete Melo Silva Tribuzy, titular da 11ª Vara Criminal.

De acordo com o delegado titular da Derfd, Adriano Felix, Rodrigo é o oitavo e último integrante do bando que participou do crime. No dia o bando consumou o ato criminoso, Rodrigo e os outros infratores chegaram no estabelecimento comercial, localizado na rua Orion, conjunto Ica Paraíba, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, em um veículo modelo Gol, de placas JWT-1605, cor prata, com o intuito de roubar o local.

Conforme o delegado, os suspeitos exigiram dinheiro das vítimas mas, no momento em que Alan foi pegar o dinheiro dentro de um armário, foi alvejado por um dos suspeitos identificado como Jhordan, que já está preso desde março deste ano. Antônio, ao ver o filho atingido, teria reagido ao roubo e também foi alvejado.

Após o crime, os criminosos fugiram do local. Sete pessoas envolvidas no delito já foram presas pela equipe da Derfd. Rodrigo era o oitavo e último integrante do bando que ainda estava foragido.

Rodrigo já respondia por outros três roubos. Desta vez, foi indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte) e associação criminosa. Após os procedimentos será levado para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDMP), no quilômetro 8 da BR-174, onde ficará a disposição da justiça.

