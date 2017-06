Perna humana é encontrada em igarapé no Educandos

Uma perna humana foi encontrada, no início da tarde deste sábado (17), boiando no igarapé que fica embaixo da ponte do Educandos, na Zona Sul de Manaus.

A perna foi encontrada por moradores da área que acionaram a polícia e o Corpo de Bombeiros. Homens dos bombeiros levaram o membro para a base do pelotão fluvial, de onde será removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Outros casos

Também na Zona Sul, na manhã desta sexta-feira (16), foi encontrado o corpo de um homem sem cabeça. Ele foi identificado como Everton Mendes da Silva, de 29 anos. O corpo estava no igarapé do 40, no Prosamim localizado na rua Lourenço da Silva Braga, bairro Morro da Liberdade.

De acordo com a Polícia Militar, Everton teve a barriga aberta e as tripas expostas, antes de ser jogado no igarapé. Essa seria uma tentativa dos autores do homicídio do corpo não boiar.

Na última quinta-feira (15), feriado de Corpus Christi, também no Morro da Liberdade, uma cabeça foi encontrada embaixo da Ponte da Maués,na rua Santa Tereza.

A polícia suspeita-se que a cabeça é de Everton Mendes. O corpo e cabeça foram levados para o IML, onde irão passar por exames de DNA.

“Possivelmente é a mesma vítima da cabeça que foi encontrada ontem, mas teremos certeza após passar por perícia. É o mesmo ‘modus operandi’ de traficantes no Rio Solimões, que matam os piratas, abrem a barriga e jogam no Rio”, declarou o tenente Alay Pereira, da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

EM TEMPO