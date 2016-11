Permissionário de quiosques na Ponta Negra denuncia Implurb por interdição irregular

Permissionários que trabalham em quiosques de alimentação montados estrategicamente no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, denunciam o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) por interditar, na última sexta-feira (25), estabelecimentos comerciais que não apresentavam situação irregular. Na ocasião, três empreendimentos foram lacrados e estão impossibilitados de operar as atividades rotineiras.

Segundo o Implurb, o último prazo para pagamento dos meses em aberto, antes da ação realizada na sexta por volta das 18h30, ocorreu no último dia 24 deste mês. O instituto alega que, até sexta, quando os estabelecimentos foram lacrado, nenhum permissionário notificado compareceu ou entrou em contato com o órgão responsável para sanar a inadimplência.

Para o Implurb, uma das maiores dívidas soma R$ 126.336,44, da empresa JVM – Casa de Suco e Similares Ltda., da marca Fish Maria, que não fez nenhum pagamento referente ao ano de 2016. No valor ainda está incluso dívida referente a débito de energia elétrica, desde agosto deste ano, de R$ 3.066,34. A segunda empresa interditada foi a Lanchonete e Fast Food Ltda., quiosque temakeria, cuja dívida vem se acumulando de fevereiro a novembro, totalizando R$ 45.534,43. A Choperia Alimentícios Ltda. – ME foi o terceiro quiosque interditado, em razão de débitos acumulados de R$ 91.889,73, com mensalidades em aberto desde março deste ano.

O Implurb ressalta que as interdições ocorreram por “falta de pagamento de outorgas onerosas, com dívidas acumuladas desde o início do ano”.

O empresário Victor Mendonça, proprietário da Lanchonete e Fast Food Ltda., contesta a afirmação dada pelo órgão e reprova a justificativa apresentada, reiterando que os pagamentos estão em dia e, inclusive, destaca que todos os meses de aluguel estão pagos, inclusive o que se refere ao mês de dezembro, desde o dia 18/07, com quase cinco meses de antecedência.

Ainda segundo o permissionário, o aluguel mensal do estabelecimento comercial é de R$ 4.745,18 mil e o valor já é pago a pouco mais de quatro anos. “Nunca isto havia acontecido. É a primeira vez. Fui notificado, respondi com antecedência, inclusive com anexo de todos os comprovantes de pagamento e agora sou surpreendido com a interdição do meu negócio?”, questionou Victor à reportagem do EM TEMPO, informando que possui oito funcionários no empreendimento e o prejuízo pelo não funcionamento no fim de semana é em torno de R$ 30 mil.

De acordo com o Implurb, cabe ao órgão, conforme contrato, cobrar o valor do preço da permissão de cada contratante e o não pagamento da dívida ensejará na rescisão do contrato assinado pelos permissionários e na imediata desocupação da área utilizada.

Frederico Bracher, advogado e representante judicial da Lanchonete e Fast Food Ltda., destaca que a ação é arbitrária, pois não segue os princípios lógicos regidos pela lei da própria contratante. “É notório que todos os pagamentos da empresa estão em dia. Inclusive, as provas são os próprios comprovantes de depósitos bancários na própria conta do Implurb. Diante disso, a ação de interdição se caracteriza como ilegal e, assim, causa prejuízos não só ao empresário, como também aos funcionários que no local trabalham”, enfatizou Bracher, informando que nesta segunda-feira (28) deve entrar com representação na justiça para que as medidas cabíveis, com o intuito de reverter e reparar o dano causado ao permissionário, sejam adotadas de acordo com a lei.

A notificação apresentada no ato da interdição revela que o proprietário da Lanchonete e Fast Food Ltda. terá o prazo de até três dias úteis, a contar a partir da data do lacre, para quitar os débitos. O não pagamento está sujeito a pena de rescisão do termo de permissão de uso nº 006/2015-Implurb.

Por meio de nota, o Implurb destacou que “poderá rescindir, administrativamente, a permissão de uso, reconhecidos os seus direitos na Lei Federal 8.666, de 1993, e na Lei 8.883, de 1994. Sendo assim, a permissão ficará automaticamente rescindida, cabendo ao permissionário devolver o bem nas condições ajustadas no contrato.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO