Peritos e Policiais Civis fazem manifestação em frente ao TJAM

Peritos criminais do Amazonas realizaram uma manifestação, na manhã desta quinta-feira (5), para cobrar o cumprimento da reestruturação salarial da Polícia Civil. Uma promessa feita há mais de dois anos. O ato teve início na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), no Aleixo, Zona Centro-Sul, e seguiu até a sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), onde aconteceu uma reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Carmem Lúcia.

O vice-presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas (Sinpoeam), André Segundo, relatou que os protestos foram provocados por diversos fatores. Além da questão salarial, a categoria falou sobre as precariedades nas dependências do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC). Esses quesitos geraram a indignação dos profissionais.

“Nos últimos dois anos nós tentamos, incansavelmente, conversar com o governador e ele sequer atendeu a categoria. Ficou utilizando de terceiros para dizer que vai resolver a situação e nada acontece. Hoje estamos reunidos aqui para mais uma vez chamar a atenção da sociedade e aproveitamos a visita da ministra Carmem Lúcia para isso”, disse Segundo.

André ressaltou ainda que os peritos estão reclamando a valorização da carreira, que é considerada a mais importante no processo judicial, além de melhorias na estrutura do sistema que está sucateada, há pelo menos 30 anos, dificultando o desempenho da atividade pericial.

“Para se saber quem é inocente ou culpado, de forma real, é preciso o trabalho da perícia. Até hoje não se explica o porquê de nos tirarem da lei de reestruturação salarial. Vêm prometendo que vão resolver a situação e não fazem, o que culminou na desvalorização da carreira. Sobre a estrutura dos órgãos posso falar que nem luva temos para trabalhar”, denunciou o vice-presidente do SINPOEAM.

Segundo explicou que a ideia da manifestação surgiu como uma tentativa de conseguirem falar pessoalmente com a presidente do STJ, para expor os problemas da categoria. Independente disso, os peritos programaram para esta sexta-feira (6) uma paralisação de indicativo de greve em frente ao IML. Segundo os profissionais, essa medida trará reflexos na liberação dos corpos dos detentos que ainda estão sob o poder do instituto.

“A falência da perícia é a falência da Justiça. Os peritos até o momento estão fazendo mais do que podem sem escancarar a precariedade do que o Estado nos oferece. Estamos trabalhando 24h todos os dias para conseguir a liberação, deixando corpos de outros mortos de lado para liberar esses corpos vindos dos presídios. A paralisação de amanhã pode prejudicar sim, mas infelizmente foi o meio que encontramos para que o governo olhe por nós”, finalizou Segundo.

Veja o vídeo

Gerson Freitas

