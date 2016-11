Peritos da Previdência ameaçam boicotar o pente-fino do INSS

Os peritos da Previdência Social não deverão retomar os exames do pente-fino do INSS nos benefícios por incapacidade após 25 de novembro, como prevê o governo.

Para voltar a participar do mutirão de revisões, a categoria quer a aprovação do pagamento do bônus de R$ 60 por perícia realizada no pente-fino e do aumento de 27,9% acordado com o governo em fevereiro.

O boicote dos peritos à revisão ganhou força na quarta-feira (9), após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ter declarado que a Casa não vai aprovar reajustes salariais para nenhuma categoria além dos que já estão previstos.

O aumento para os peritos, que seria pago em quatro parcelas anuais -a primeira venceria em agosto, nem sequer foi enviado pelo governo à Câmara.

O reajuste dos médicos faz parte do acordo que resultou no encerramento de uma greve com duração de 165 dias e que causou atrasos em 1,3 milhão de perícias.

A assessoria de Rodrigo Maia informou que o deputado não pretende barrar o aumento aos peritos, mas considera que a crise econômica não permite novos reajustes ao funcionalismo.

Procurada pelo Agora, a Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) não comentou as informações obtidas pela reportagem.

Bônus

Um dia depois de não conseguir aprovar, na Câmara, a “urgência regimental” do projeto de lei que garante o bônus dos peritos -e viabiliza o pente-fino-, o governo reiniciou ontem as negociações para votá-lo na semana que vem.

A estratégia adotada pelo Planalto foi retirar a “urgência constitucional” do projeto, eliminando assim o prazo de cinco sessões para a apresentação de emendas dos deputados. Sem essa regra, o governo vai tentar, novamente, a aprovação da urgência na Câmara.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) disse contar com a aprovação do pente-fino até o dia 25.

Clayton Castelani

Folhapress