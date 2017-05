Perdas com a cheia dos rios já somam mais de 4 milhões

Diferentes setores da economia local já acumulam perdas consideráveis em seu faturamento com a época de enchentes no Amazonas. O valor total de perdas agrícolas no Estado, até o mês de abril, supera um pouco mais de R$ 4,4 milhões, conforme levantamento feito pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), que ainda avalia os prejuízos até maio.

Segundo o Idam, a cultura da banana foi responsável pelo prejuízo de quase R$ 2 milhões. Até o momento, municípios localizados no Médio Solimões foram os mais prejudicados pelas cheias no Estado.

De acordo com o gerente de organização de produtores do Idam, Lázaro Reis, os agricultores do interior do Estado aproveitaram para se antecipar no plantio de determinados produtos para evitar maiores perdas. “Muitos trabalhadores plantaram bastante e perderam essa produção, o que resultou em um número bem maior de prejuízos”, explicou.

O levantamento feito pelo instituto continua e, conforme o gerente, o município de Manacapuru (a 73 quilômetros de Manaus) também deverá entrar na lista dos municípios com grandes perdas em decorrência da cheia dos rios no Amazonas. “Agricultores já entraram em contato conosco para comunicar a respeito dos prejuízos. Estamos contabilizando esses dados”, afirmou.

Ainda de acordo com o gerente, os agricultores prejudicados com as cheias no interior do Amazonas devem mudar seus hábitos. “As terras de várzeas são mais férteis para o plantio. Entretanto, os trabalhadores devem optar pelo plantio em terra firme, pois, dessa maneira, não contabilizarão tantas perdas em temporadas de cheias nos rios do Amazonas”, observou.

Estratégias

Para o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), Muni Lourenço, a fruticultura, olericultura e pecuária estão bastante prejudicadas na região. “A situação pede que os trabalhadores fiquem mais atentos, principalmente quem atua com rebanhos que têm contabilizado um número maior de prejuízos”, salientou.

O presidente informou que para evitar maiores perdas, vários rebanhos já foram transferidos de local. “Todas essas medidas ocasionam custos bem maiores, como aquisição de rações e aluguel de pastagem, mas estratégias devem ser tomadas”, enfatizou Lourenço.

Atualmente, entre as cidades amazonenses mais prejudicadas pela cheia deste ano estão Tefé, Anamã, Caapiranga, Careiro da Várzea, Codajás, Iranduba e Manacapuru, todas localizadas no médio Solimões. Em seguida, aparecem os municípios que se encontram na calha do rio Purus, como Carauari, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Itamarati e Guajará, segundo informações do Idam.

Alyne Araújo

EM TEMPO