Percussionista do Recife realiza oficina de maracatu em Manaus

Nos próximos dias 13, 14 e 15, o grupo de maracatu ‘Pedra Encantada’, de Manaus, realiza a oficina ‘Maracatu Baque Virado’, com Rumenig Dantas, batuqueiro da Nação Porto Rico, de Pernambuco. O local da atividade é o Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (Caua), situado rua Monsenhor Coutinho, 724, no Centro.

O início da oficina será às 19h, e estão previstas 12 horas de programação, divididas em partes teórica e prática. Durante as aulas, serão apresentados os fundamentos do maracatu, que vão desde sua história, sua influência na cultura pernambucana e nordestina, até ensinamentos sobre os instrumentos musicais que compõem uma orquestra de maracatu, como a alfaia, gonguê, agbê, timbas, congas etc., da raiz da cultura popular pernambucana.

Por meio desse encontro, será difundida a cultura do maracatu de baque virado no Amazonas, trazendo sua história, loas (toadas) e religião que, entre curiosos e músicos experientes, tem ganhado cada vez mais adeptos nos últimos anos.

“É sempre uma grande honra representar o maracatu de baque virado, que faz parte da cultura brasileira, por meio dessa troca de experiências, não só ensinando como também aprendendo. É uma vivência. Um pernambucano aprendendo a cultura do Amazonas e amazonenses aprendendo com um pernambucano”, declara Rumenig.

Os telefones para mais informações sobre a oficina são (92) 99252-4948 (Marcelo Rosa) e (92) 99182-3328 (Erika Tahiane).

Percussionista pernambucano, nascido e criado no bairro do Pina, celeiro cultural de Recife, onde desenvolve trabalhos de cunho artístico e cultural desde 1997, Rumenig Dantas possui um repertório que mescla influências diversas de afoxé, maracatu de baque virado, música indígena, música africana, côco, ijexá, jongo, ciranda, baião, batuque de umbigada, entre outros.

Rumenig também desenvolveu trabalhos com artistas nacionais como Marisa Montes, Lenine, Alceu Valença, Gabriel O Pensador, Criolo, Devotos e outros. Além do Brasil, já se apresentou na França, em excursão com a Nação Porto Rico.

Jornal EM TEMPO