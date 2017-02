Pequenos empreendimentos do Amazonas ‘miram’ o exterior

Pequenos empreendedores que tem suas empresas ainda instaladas em incubadoras do Estado sonham com “voos mais altos” e trabalham para expandir seus negócios para fora do país. Entre, os destinos que estão “na mira” desses empresários estão os Estados Unidos, México, Ásia, Equador, Angola e Portugal.

Instalada no Centro de Incubação e Desenvolvimento Empresarial (CIDE), a “Temperos da Amazônia” sonha em exportar seus produtos para o exterior. A empresa, que produz especiarias, molhos, temperos e condimentos, com faturamento bruto de R$ 10 mil por mês, estuda a possibilidade de exportar para países asiáticos, EUA e México.

Dono do empreendimento, o empresário Marcos Roberto Agra explicou que a empresa, que está incubada desde agosto de 2014, já estuda o processo de exportação. Segundo ele, um dos fatores que impediram o processo foi o ano atípico de crise econômica que atingiu todos os segmentos no país.

Agra informou que seus produtos já podem ser encontrados em lojas de vários shoppings da cidade e também na feira da avenida Eduardo Ribeiro, no Centro. Ele revela ainda que, atualmente, participa de um projeto dentro da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), chamado “Ecomex”, que tem o objetivo de discutir o processo de exportação do produto. “Nosso plano de negócio foi feito para cinco anos e, hoje, estamos com dois anos e seis meses. É um projeto feito para longo prazo e com perspectiva de crescimento dentro desse período, mas estamos trabalhando para ter o retorno um pouco antes”, conta o empresário.

Sebrae

O proprietário da “Temperos da Amazônia” explicou que conheceu o processo de incubação por meio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Na ocasião, ele teve a ideia de desenvolver um molho de pimenta do tipo “murupi” de forma natural, sem conservantes ou produtos químicos.

Com o processo de incubação, Agra informou que recebeu o aparato necessário para colocar em prática a sua ideia inovadora. “Todos nossos insumos são comprados em Manaus, somente o vidro que compramos fora, por não ser fabricado na região. Nós compramos pimenta de cooperativas, de vendedores do mercadão, tudo gerando emprego e renda”, explica.

A “Temperos da Amazônia” faz parte de um grupo de 82 pequenas empresas instaladas nas 14 incubadoras distribuídas na capital amazonense e no interior do Estado. As empresas recebem o apoio para o seu crescimento com suporte administrativo, gerencial, mercadológico e estrutura técnica para o desenvolvimento do seu produto.

Os investimentos, foram disponibilizados pelos editais pró-incubadoras lançados em 2012 e 2015 pelo governo estadual por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em valores que somam mais R$ 3,1 milhões. Durante este período, 43 empresas foram graduadas e estão em pleno funcionamento no Estado.

Henderson Martins

EM TEMPO