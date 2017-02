Pepinos estão sendo encontrados em sessões de ’50 Tons Mais Escuros’

Duas imagens de pepinos encontrados em salas de cinema que exibem o filme “50 Tons mais Escuros” estão viralizando nas redes sociais. O filme, em cartaz inclusive no Brasil, tem temática fetichista e promete cenas picantes.

O primeiro pepino foi encontrado no The Hayden Orpheum, um cinema de Sydney. A imagem do vegetal foi compartilhada no Twitter e no Instagram do lugar. “Aquele momento estranho em que você encontra um pepino no cinema depois de uma sessão do fime ’50 Tons mais escuros'”, consta na legenda.

Uma internauta aproveitou a postagem do Hayden Orpheum para revelar que, em uma sala da Noruega, foram encontrados dois pepinos.

“Isso é tão estranho. Na Noruega aconteceu a mesma coisa, mas lá eles têm dois pepinos. Isso cheira a truque de relações públicas?”, escreveu a internauta. Outras pessoas também questionaram se poderia se tratar de uma campanha publicitária viral.

O site britânico “Metro” destacou que alguns de seus leitores questionaram o motivo de o funcionário do cinema pegar o pepino sem usar luvas, enquanto outros sugeriram que poderia se tratar de um lanche saudável esquecido por alguém.

Folhapress