Penteado de Neymar em leilão vira piada na web

Comparaçao viralizou na web

Depois do fim do namoro com Bruna Marquezine, Neymar usou um penteado diferente, com cabelo liso, no leilão beneficente do Instituto Neymar, em São Paulo, na última quinta-feira (22).

Nas redes sociais, no entanto, o novo look não foi aprovado e virou piada. “O motivo da Bruna Marquezine ter terminado com o Neymar é ele ter copiado o cabelo da Neusa Borges!”, brincou um usuário do Twitter. Outros ainda compararam o craque a Cauby Peixoto, Prince e até Ofélia, personagem vivida por Cláudia Rodrigues.

Alguns internautas ainda alegaram que o visual foi responsável pelo terceiro término com Marquezine. “Explicada a separação de Bruna Marquezine e Neymar.

Um cabelo deste não pode passar imune”, disse um. “A Bruna Marquezine falou pro Neymar: ou eu ou o seu cabelo… Bom o resultado está aí”, ironizou outro.

EM TEMPO