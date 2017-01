Pente-fino afetará 10 mil beneficiários do INSS

As perícias de revisões do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) dos benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença estarão de volta, na próxima segunda-feira (23), no Amazonas.

O pente-fino deve analisar a situação de pouco mais de 10.409 pessoas ao longo do processo no Estado. O quantitativo será dividido em lotes e as perícias vão acontecer tanto na capital amazonense quanto no interior. As convocações já estão sendo enviadas pela direção central do INSS.

O gerente executivo do INSS em Manaus, Clizares Santana, afirmou que o processo é feito de forma transparente, legal e ética. “O objetivo do pente-fino é melhorar a governança e a gestão dos recursos da Previdência, direcionando o benefício para quem realmente precisa. O INSS não vai retirar benefício de quem tem direito”, disse.

De acordo com dados do Sistema de Gestão de Benefícios por Incapacidade (SIGEBI) do INSS, as perícias a serem realizadas em Manaus, apenas no primeiro lote, totalizam 1.630 e ainda serão convocadas. No interior do Estado, mais precisamente nos municípios que fazem parte da Gerência Executiva Manaus, como Manacapuru, Parintins, Maués, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Iranduba, Autazes e Boca do Acre, esse número chega a 266 beneficiários.

Deste total, serão convocados, primeiramente, os que têm benefício sem data de cessação ou sem data de comprovação de incapacidade. Em seguida, serão chamados pelo tempo de manutenção de benefício (do maior para o menor) e pela idade do segurado (da menor para a maior idade), dentre outros critérios dispostos na Portaria Interministerial nº 9, de 13 de janeiro de 2017.

Quanto ao número de segurados que serão convocados para a revisão dos benefícios por incapacidade concedidos há mais de 2 anos, ainda está sendo feito o levantamento.

Clizares enfatizou, ainda, que os beneficiários não precisam correr para as agências do INSS. Todos serão convocados por meio de carta com aviso de recebimento. “Eles terão cinco dias úteis para entrar em contato com o 135 e agendar a perícia médica” afirmou.

Os beneficiários precisam levar os documentos pessoais. Mas, para facilitar o atendimento, o INSS orienta levar laudos, receitas e exames médicos disponíveis. O gerente executivo do INSS no Amazonas anunciou também que o órgão poderá custear a viagem de determinados moradores do interior até a capital, em casos de o beneficiário não possuir condições de se descolar até Manaus. Nesta edição, o instituto também vai contar com até 20 médicos peritos.

“Vamos iniciar, na próxima semana, os trabalhos de forma ordeira e organizada. Já estamos fazendo os ajustes e cadastramentos no sistema de atendimento e vamos buscar realizar em um menor espaço de tempo possível, ao longo do ano. Não podemos prejudicar o atendimento normal das agências”, finalizou Santana.

No Amazonas, serão 10.409 beneficiários ao todo, sendo 2.785 do auxílio-doença e 7.624 aposentados por invalidez. Na primeira revisão feita em 2016, o INSS no Amazonas enviou 310 cartas de convocação onde dessas apenas 49 foram obedecidas e 42 tiveram o benefício cancelado no ato da perícia, ocasionando uma economia para os cofres públicos de R$ 576.595,23, a cada mês.

Os dados foram levantados até o dia 31 de outubro de 2016, quando se encerrou o primeiro lote. Em todo país, o programa realizou 21 mil perícias, sendo que 80% dos benefícios que estavam sem revisão anterior foram cancelados, uma economia de R$ 220 milhões para os cofres públicos.

