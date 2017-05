Penarol vence Nacional por 2 a 1 e volta a sonhar com classificação

Pela décima segunda rodada da primeira fase do estadual e em duelo chuvoso, o Penarol venceu o líder Nacional por 2 a 1, na tarde desta terça-feira (2), no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara (distante a 320 km de Manaus).

Com o resultado, o Leão da Velha Serpa somou 16 pontos, deixou a zona de rebaixamento e voltou a sonhar com uma vaga no G-4 – que vai às semifinais do Campeonato Amazonense 2017. Mesmo com o segundo revés atuando no interior, o Naça permanece na liderança com 20 pontos e uma partida a menos.

Os gols ocorrem somente no segundo tempo, através do meia Edicleber, aos 10 minutos, e do atacante Kitó, aos 26. O zagueiro Jefferson Siqueira descontou aos 33 para o Leão da Vila Municipal e confirmou sua fama de xerife-artilheiro.

Pela 13ª rodada da primeira fase do “barezão”, ambas equipes voltam a campo no próximo sábado (6), na capital amazonense. O Penarol visita o Holanda, às 16h, no estádio da Colina. O Nacional tem pela frente o clássico “Rio-Nal”, às 17h, na Arena da Amazônia.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO