Penarol usará returno da Série B para ‘rodar’ elenco

Garantido o acesso para a elite do futebol amazonense, o Penarol aproveitará o segundo turno da Série B do Estadual para fazer experiências. De acordo com o presidente do Leão da Velha Serpa, Ila Rabelo, o momento não é de falar em lista de reforços ou dispensas. O planejamento, segundo o dirigente, é testar alguns jogadores do elenco que não tiveram muito espaço durante o primeiro turno da Segundinha.

“Por enquanto não vou mexer nisso (contratações e dispensas). É claro que reforços vão vir, mas por enquanto não vamos falar nada, não tem ninguém seguro, nem mesmo eu. Vamos em busca de vencer o segundo turno para confirmar o título do campeonato. Iremos rodar o elenco e aproveitar nossa base. Esse rodízio é necessário para que se faça uma avaliação melhor do grupo de jogadores”, disse Rabelo.

Bicampeão amazonense nos anos de 2010 e 2011, o Leão da Velha Serpa volta a disputar o Estadual após um ano fora – ano passado, por decisão do conselho, optou-se por não jogar o Barezão. Conforme o presidente do Penarol, a volta do clube à elite trará inúmeros benefícios à Itacoatiara, já que a cidade respira futebol e sempre lota o estádio Floro de Mendonça em dias de jogo.

“O Penarol voltou de onde nunca deveria ter saído. Aqui o público é melhor, a renda é melhor. Nossa proposta é de crescer. Tem parceria com a prefeitura, com a Câmara Municipal, o torcedor se envolve, os acidentes diminuem, os jogos mexem com o comercio local, envolve uma série de segmentos”, destacou o gestor do campeão do primeiro turno da Segundinha.

Ainda segundo Rabelo, o clube não fará loucuras na hora de contratar. O pensamento é de manter a base, que representou muito bem a cidade de Itacoatiara na última edição da Copa dos Rios. “Iremos pensar a longo e a curto prazo. Nós temos vários projetos para o futuro, aqui não tem esse negócio de montar um time somente para quatro meses e depois acabar com tudo. Essa parceria com a Câmara e a prefeitura tem nos possibilitado a pensar dessa forma”, contou.

Apesar de manter um discurso realista, o mandatário do Leão da Velha Serpa garantiu que a equipe entra no Campeonato Amazonense para disputar o troféu. “O Penarol tem que lutar por título, não tem que pensar de outra maneira, entrar só para competir não é com a gente. Vamos lutar para sermos campeões, até porque nossa torcida exige isso também”, finalizou.

O Penarol faz sua estreia no returno da Segundinha na próxima quinta-feira (9), contra o CDC Manicoré. A partida acontecerá às 16h, no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara.

André Tobias

EM TEMPO