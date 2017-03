Penarol derrota São Raimundo por 2 a 0 e vence a primeira no estadual

Com gols de Roger e Rodrigo Marajó, ambos no primeiro tempo, o Penarol conquistou sua primeira vitória no Campeonato Amazonense diante do São Raimundo, na tarde desta terça-feira (21), no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara. O resultado impôs a segunda derrota consecutiva ao Tufão da Colina.

Com resultado, o Leão da Velha Serpa soma os primeiros três pontos na tabela de classificação. O próximo jogo será contra o Princesa do Solimões, no sábado (25), às 16h, no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, na cidade de Manacapuru. Já o São Raimundo encara o Manaus, no mesmo dia e horário, no estádio Ismael Benigno, a Colina.

Satisfeito com o resultado, o treinador do Penarol, Humberto Santos, disse que ficou aliviado com a primeira vitória, mas afirmou que o placar poderia ter sido maior pelas oportunidades criadas durante a partida.

“Foi uma vitória boa e o time foi soberano no jogo. Tivemos uma semana de treinamento em dois períodos para esse jogo. Fiquei feliz pelas chances criadas, bem como a parte física. A equipe não está pronta, mas está evoluindo no campeonato e com apoio do torcedor, em casa, é muito melhor”, declarou o comandante.

Com duas derrotas consecutivas, o treinador do São Raimundo, Lúcio Braga, reclamou da falta de jogadores de qualidade para mudar o panorama do clube para a sequência do campeonato, e admitiu dificuldades.

“Nós estamos dando os gols de graça aos nossos adversários. Temos que ser sinceros de falar a verdade, precisamos de peças para encaixar nesse time e não temos. A nossa estrutura financeira é mínima para fazer contratações, por isso, vamos trabalhar com que temos”, lamentou Braga.

