Pelo menos cinco pessoas morrem em tiroteio em mesquita no Canadá

Pelo menos cinco pessoas foram mortas e outras ficaram feridas na noite desse domingo ( 29) quando homens armados atiraram contra pessoas que estavam rezando em uma mesquita de Quebec, capital da província do mesmo nome, no Canadá. A polícia de Quebec informou, pelo Twitter, que houve “mortes e ferimentos”, mas não especificou números. Um representante da polícia disse que dois suspeitos foram presos.

“A situação está sob controle, as instalações estão seguras e os ocupantes foram evacuados”, disse a polícia na mensagem do Twitter.

Testemunhas afirmaram que três homens armados e com capuz dispararam contra o Centro Cultural Islâmico de Quebec. No momento dos tiros havia cerca de 100 pessoas na mesquita, participando da última sessão de orações. Dois suspeitos foram presos.

O primeiro-ministro do Quebec, Philippe Couillard, qualificou o ato de “violência bárbara” e expressou solidariedade às famílias das vítimas. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse em mensagem no Twitter, que os os canadenses sofrem por aqueles mortos em um covarde ataque a uma mesquita em Quebec City. “Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias”, acrescentou.

José Romildo

Agência Brasil