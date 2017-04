Pelo estadual, Fast e Penarol empatam em 1 a 1 em Itacoatiara

Pela oitava rodada do Campeonato Amazonense 2017, Penarol e Fast Clube empataram em 1 a 1, na tarde desta terça-feira (18), no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara (distante 280 km da capital). Com o resultado, o time da Velha Serpa permaneceu na sexta colocação com 9 pontos conquistados. O Fast garantiu, temporariamente, a liderança, mas o cenário pode ser modificado após os demais jogos da noite.

As redes foram balançadas em dose dupla no primeiro tempo. O meia-atacante Robinho abriu o placar para o Rolo Compressor aos 17 minutos. Os donos da casa pouco deixaram os rivais tomarem conta do jogo e chegaram a igualdade três minutos mais tarde. O atacante Rodrigo Marajó deixou tudo igual para o Penarol e levou a galera da Fuzaca ao delírio.

Faltando vinte minutos para o final da partida, o Penarol perdeu a chance de virar o jogo. O volante Clayton desperdiçou pênalti defendido pelo estreante goleiro Maycki Douglas deixando a torcida da casa furiosíssima.

O próximo compromisso de ambos os clubes será pela nona rodada do estadual. Diante o lanterna São Raimundo, o Penarol voltará a campo no próximo sábado (22), às 15h, no estádio da Colina. O Fast Clube visita o Princesa do Solimões, no mesmo dia, às 16h, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO