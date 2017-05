Pelo 2º ano consecutivo, amazonense luta no M-1 Global no card principal

Com 11 títulos no MMA, o amazonense Felipe Rego, 25, categoria Galo (61 kg) vai lutar no card principal do M-1 Global MMA Fighting, nesta sexta-feira (19), na cidade Sochi, na Rússia. Pela frente, o lutador vai encarar um adversário difícil, o russo Viktor Kolesnik, considerado uma das grandes promessas do país e que tem no currículo nove vitórias e duas derrotas.

A primeira experiência internacional de Felipe foi no ano passado no mesmo evento, onde tem um contrato de ainda três lutas. Na oportunidade, o lutador disputou o card preliminar e encarou outro russo, Alexey Makhno, atleta acima dele em duas categorias, sendo derrotado pela pontuação de 30-28.

Invicto há cinco lutas, desde quando perdeu seu combate ano passado na Rússia, Felipe Rego, está ansioso para mais um desafio no octógono, mas desta vez para buscar a vitória em solo europeu.

“Vai ser uma luta emocionante e o adversário é muito bom, mas vou nocautear ele. O combate deve ser encerrado no primeiro round, porque ele gosta de vencer por pontos e eu por nocaute. Já vi o vídeo dele e o ponto fraco é a luta de solo, mas o forte é a trocação”, disse.

Com treinos de segunda a sexta-feira, na Vila Olímpica, pela manhã, e à noite, na Academia Império, no bairro da Cachoeirinha, Zona Sul da cidade, Felipe melhora as técnicas do Muai Thay, Box e Jiu-Jítsu. Ele disse que o fato de participado ano passado do M-1 Global foi bom para ganhar experiência em âmbito internacional.

“Sim, ajudou ter participado ano passado porque já me sinto em casa, por conhecer toda a estrutura. Isso é bom, pois tira toda ansiedade e o medo de entrar no octógono. Espero fazer um bom combate e sair com uma grande vitória, mesmo ciente de que o russo é complicado”, ponderou.

Felipe viajou para Rússia na segunda-feira (15), mas antes disso, ele vai ficar na Alemanha alguns dias para um trabalho de adaptação ao clima, tendo a ajuda do seu empresário, Daniel Silva. Para participar do evento, a organização do evento disponibiliza aos participantes, transporte, hospedagem e alimentação.

Paulo Rogério

EM TEMPO