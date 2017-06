Pelezinho é assassinado a tiros na saída de um bar na Alvorada

Um homem identificado como Kevin Rhaica Gonçalves, de 21 anos, conhecido como “Pelezinho”, foi morto com dois tiros por volta das 8h deste domingo (4), na rua 5 do bairro Alvorada 1, Zona Oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta abordaram “Pelezinho” quando a vítima caminhava pela rua. Os suspeitos fizeram os disparos e fugiram sem ser identificados.

“Ele tinha acabado de sair do bar quando os caras passaram e atiraram nele. Ele era envolvido com o tráfico aqui na área, acho que foi acerto de contas”, contou um eletricista de 35 anos, que pediu para não ser identificado.

Policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e acionaram o Departamento de Polícia Técnico-científica (DPTC), que realizou a perícia no local.

“Pelezinho” foi baleado com tiros na cabeça e nas costelas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. Com a vítima, foram encontradas duas porções de oxi e uma de cocaína.

O corpo foi removido para o Instituto Medico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO