Pela Série D, Fast empata com Gurupi-TO, na Arena da Amazônia

O Tricolor de Aço venceu no primeiro tempo o Camaleão do Sul – Fotos: Michael Dantas

Jogando sua segunda partida em casa, o Fast Clube buscava mais uma vitória para se firmar na liderança no grupo A2, do Brasileiro da Série D. Mas no final o Tricolor de Aço acabou cedendo o empate com Gurupi-TO em 1 a 1. A partida foi válida pela terceira rodada, neste domingo (4), na Arena da Amazônia, em Manaus.



Mesmo jogando fora de seus domínios, o Gurupi até começou melhor, tomando as ações do jogo. O Fast ficou recuado a espera do adversário. Com passar do tempo, o Tricolor de Aço começou a se soltar e, pela direita, Wagner Diniz conseguia belas jogadas no ataque. Tanto que aos 23 do primeiro tempo, após cruzamento de Wagner, Peninha cabeceou no canto esquerdo do goleiro do Gurupi, quase marcando 1 a 0.

O Gurupi-TO arrancou o empate aos 43 do segundo tempo

Mas o gol só veio aos 26 minutos. Mais uma vez pela direita, mas desta vez com Peninha, Willian Saroa fez de cabeça após cruzamento perfeito. 1 a 0 para o Fast.

Aos 30 minutos, quase o Gurupi empata a partida num pela direita de Bruno Morais que parou nas mãos do goleiro fastiano.

2º Tempo

As equipes não mudaram para etapa complementar. Aos quatro minutos, o Gurupi já assustou o Fast. Mais uma vez a bola parou no goleiro.

O empate veio mesmo após uma sequência de pressão em cima do Tricolor de Aço, que começou aos 34 minutos e só terminou no gol de Batata, de cabeça, faltando dois minutos para o fim da partida.

Com o empate, a equipe amazonense segue nas primeiras posições do grupo A2 da quarta divisão do futebol brasileiro.

Fast segue entre os líderes do grupo A2 da Série D

Ficha técnica:

Jogo: Fast 1X1 Gurupi-TO

Local: Arena da Amazônia

Arbitro: Maicon Pessoa de Souza (RO)

Assistentes: Eliane Nogueira e Anne Kesy

Público presente: 252

Renda: R$ 1.470,00

Escalação:

Fast Clube: Maycki Douglas, Wagner Diniz, Thiago Brandão (Guilherme Sapê), Kennedy, Andre Luiz (Mateus Alves), Augusto, Roberto Dinamite, Robinho (Cassiano)u, Willian Saroa, Leonardo e Peninha. Técnico: Donmarques Mendonça.

Gurupi-TO: Welter Aurora, Maecelo Lanza, Gilson, Bruno Teixeira (Heder Alves), Ítalo, Paulista, Antonio Flávio (Wellington Cabeça), Hermeson (Rafael Saião), Bruno Morais, Batata e Ederson. Técnico: Wladimir Araújo

Paulo Rogério

