Pela primeira vez três mulheres disputam o governo do Amazonas

A eleição suplementar que acontece dia 6 de agosto não é inédita apenas porque cassou um governador no exercício do mandato. Mas vem carregada de simbolismos e uma delas é o fato de ter, pela primeira vez, representantes do sexo feminino numa disputa ao governo do Estado. E, nesse caso, duas candidaturas encabeçando chapa e uma, no cargo de vice-governadora. A jornalista Liliane Araújo (PPS), a empresária Rebecca Garcia (PP), e a vereadora Professora Jacqueline (PHS), têm demonstrado nesses mais de 30 dias de campanha que é possível, sim, uma mulher disputar o mais alto cargo do Poder Executivo.

Na história da política amazonense, nunca o Estado produziu uma governadora ou uma prefeita da capital, mesmo com o eleitorado feminino representando mais de 50%, tanto no Estado quanto no país.

Apesar de serem maioria e com a crescente campanha, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de incentivo para que mulheres participem da política, o número de mulheres ocupando cargos eletivos ainda é muito baixo.

O Amazonas, por exemplo, é o Estado brasileiro com o menor número de mulheres ocupando esses cargos. Na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), das 24 vagas, apenas uma é ocupada por uma mulher, a deputada Alessandra Campêlo (PMDB).

Na Câmara Municipal de Manaus (CMM), dos 41 vereadores, somente 4 são mulheres, as vereadoras Glória Carratte (PRP), Joana D’Arc (PR), Professora Jacqueline e Therezinha Ruiz (DEM). No Congresso Nacional, temos uma senadora representando o Estado, Vanessa Grazziotin (PCdoB), e uma representante na Câmara dos Deputados, Conceição Sampaio (PP).

Com influência política na família – o pai, Francisco Garcia já foi vice-governador e deputado federal – a ex-superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Rebecca conta que desde cedo acompanhava as discussões e debates sobre a situação do Amazonas e do Brasil.

O contato com a política partidária, no entanto, aconteceu mais tarde, como resultado do trabalho que fazia na ONG Maria Bonita, que oferece auxílio jurídico às mulheres vítimas de violência doméstica. Filiou-se ao Partido Progressista (PP) em 2006, quando a legenda buscava aumentar a sua representatividade feminina. Coincidentemente, na mesma época, ela buscava apoio político para transformar em lei um projeto para tornar obrigatória, no SUS, a cirurgia de reconstituição da mama para mulheres vítimas de câncer.

Para a candidata, o baixo índice de representatividade feminina em cargos eletivos se deve a um fator histórico-cultural que tem a ver, na origem, termos uma sociedade patriarcal. “A política não era considerada lugar de mulher até relativamente pouco tempo. Mudar esse cenário não é fácil. A mulher que decide ocupar espaços na política partidária tem que ter muita determinação”, frisou Rebecca Garcia.

As mulheres, defende a candidata, têm que ser estimuladas não apenas a se candidatar, mas a ver a política como o principal instrumento de transformação da realidade de que se dispõe numa democracia.

“Eleger a primeira mulher governadora do Estado seria um grande salto cultural em direção a um maior equilíbrio de gênero na política amazonense”, afirmou.

Como mulher, ela promete levar ao governo do Amazonas a coragem, a determinação e a capacidade de trabalho que toda amazonense tem. “Junto com essa garra, levarei a sensibilidade particular que as mulheres têm, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de olhar para as pessoas e enxergar as suas necessidades”.

A jornalista Liliane Araújo afirmou que sempre foi atuante na política, mas por trabalhar num veículo de comunicação e ser formadora de opinião, não deixava

isso explícito. Ela revela que por 13 anos foi filiada ao PPS, mas saiu do partido por achar que não havia espaço para ela. Filiou-se ao Partido da República (PR), onde se candidatou a vereadora em 2016. No mesmo ano, foi convidada a voltar para o PPS, partido pelo qual concorre atualmente ao cargo de governadora.

Liliane Araújo vê na capacitação feminina um meio de inserir a mais mulheres na política – Márcio Melo

Para ela, a política já surgiu num cenário machista, já que a própria legislação designa apenas 30% de suas vagas para mulheres, enquanto os homens possuem 70%.

“Eles são maioria em todo processo eleitoral. Mas aos poucos estamos mostrando que podemos, sim, ocupar esses espaços”, afirmou.

Liliane defende, também, a qualificação para exercer certas funções. “Luto para que todas as mulheres alcancem seu espaço, sua colocação no mercado. Por isso defendo que a mulher precisa se qualificar para competir”, disse. Ela acrescentou que vê em sua candidatura uma esperança de que as coisas irão mudar.

