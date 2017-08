Pela 4ª vez, fotógrafa do EM TEMPO tem fotos selecionadas entre as melhores do Brasil

Ione Moreno é editora de fotografia do EM TEMPO tem fotos publicadas no livro – Janailton Falcão

A editora de fotografia do jornal Amazonas EM TEMPO, Ione Moreno, teve duas fotos selecionadas para a edição 2017 da coletânea “O melhor do fotojornalismo brasileiro”, lançada em julho deste ano, mas que chegou às mãos da fotojornalista neste mês. O livro reúne 116 fotojornalistas, profissionais de revistas, jornais, portais e agências de notícias de todas as regiões do país, escolhidos entre mais de 700 que concorreram. É a quarta vez que ela é selecionada para compor o anuário.

“No mês em que comemoro sete anos de fotojornalista no jornal Amazonas EM TEMPO e, ainda, às vésperas do Dia Mundial da Fotografia (19 de agosto), recebo o presente fruto do meu trabalho. O livro mais esperado do ano para os fotojornalistas! É um presente para mim, meus colegas de redação e para a Região Norte”, comemora Moreno.

De acordo com ela, foram submetidas à análise dos organizadores cinco fotos. “Para minha surpresa, entraram duas: uma que retrata as favelas urbanas em Manaus. A segunda foto ilustrou matéria sobre um assalto frustrado em um coletivo que resultou na morte de um dos assaltantes. Fui acionada no meu horário de saída do jornal”, relembra.

Uma das fotos premiadas retrata as favelas urbanas de Manaus

Ione conta que estava confiante de que entraria no livro pela quarta vez. “Sempre procuro mandar fotos que mostrem o diferencial do fotojornalismo na nossa região. Nas edições anteriores, publiquei fotos de uma curandeira de Parintins, de um indígena no ritual das formigas tucandeiras e a queda de um contêiner em um carro de passeio”, conta.

A editora fala, com fascínio, de sua profissão. “Jornalismo, em geral, escrito ou falado, exige do público o conhecimento da língua usada, o que limita uma notícia usada por esse meio apenas a um país ou região. Mas no fotojornalismo, as imagens podem ser entendidas de qualquer forma e por qualquer um, em qualquer lugar do mundo, independentemente de sua origem”, destaca. Além de Ione, o fotógrafo Ricardo Oliveira também foi selecionado para a coletânea com uma foto que retrata a rotina dos piaçabeiros que vivem às margens do rio Negro, publicada no ano passado no jornal Amazonas EM TEMPO.

A fotojornalista ainda está envolvida no projeto do livro “Retratos do Fotojornalismo no Amazonas”. “Lançaremos canais virtuais – redes sociais e canal no Youtube – e entrevistas com os fotojornalistas que estão participando. A ideia é lançar o livro ano que vem, mas a parte virtual será lançada neste sábado (19)”, adianta.

As fotos da edição 2017 de “O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro” envolvem imagens marcantes, como a prisão de políticos e marqueteiros, os desdobramentos da Operação Lava Jato, o impeachment da presidente Dilma Rousseff e os Jogos Olímpicos de 2016.

Kássio Nunes

EM TEMPO

