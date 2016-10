Peixeiro se nega a dar cigarros e é morto com quatro facadas na Zona Norte

Um homem, conhecido apenas como Ayub, foi morto com quatro facadas após se negar a dar cigarros para um homem na manhã deste sábado (1º). O caso aconteceu na rua 83, do conjunto Francisca Mendes, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O suspeito fugiu a pé após o crime.

De acordo com os policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem – que era peixeiro – morava sozinho na área e não tinha parentes em Manaus. Ele estava bebendo em frente de uma casa quando foi abordado pelo suspeito, conhecido como ‘Loirinho’ da comunidade Raio de Sol.

“Segundo a testemunha, o Loirinho se aproximou e exigiu que a vítima entregasse o maço de cigarros. Ao negar o pedido, Ayub levou duas facadas no pescoço e mais duas na barriga”, disse um dos policiais que atendeu a ocorrência.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML) e aguarda reconhecimento de familiares. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

Por equipe EM TEMPO online