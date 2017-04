Peixe vendido na Semana Santa é fiscalizado pela Visa Manaus

Com a chegada da Semana Santa, os fiscais da Vigilância Sanitária (Visa Manaus), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizaram nesta quarta-feira, 12/4, mais uma blitz voltada para a qualidade do pescado vendido na capital. O primeiro local a ser fiscalizado foi a Feira da Manaus Moderna, onde as equipes orientaram os permissionários sobre a conservação do pescado.

O secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, disse que os fiscais estão recomendando cautela aos clientes na escolha dos peixes. O ideal é que estejam em balcões refrigerados.

“Os fiscais relataram que a qualidade dos peixes que estão sendo vendidos nas feiras, em geral está muito boa. Alguns tiveram somente orientações para colocar mais gelo. Ficamos felizes porque temos produtos de qualidade sendo vendidos nas nossas feiras, o que resguarda a saúde pública”, salientou, acrescentando que as blitzes da Visa Manaus tem o objetivo de prevenção, avaliação e controle do risco sanitário, para coibir potenciais agravos à saúde da população.

Os feirantes que estavam com pescados mal conservados, foram orientados sobre a forma correta de armazenamento e exposição para venda.

A técnica de enfermagem, Gleuces Mendes, elogiou a presença da Visa Manaus, ressaltando mais segurança na hora da compra. “Temos que comprar produtos bons para a nossa saúde. Não queremos comprar o barato e sim o bom. A presença da Visa Manaus é importante porque alerta os feirantes e protege a saúde dos amazonenses para que a nossa Semana Santa seja melhor, comendo peixe sadio”, afirmou.

O permissionário Luiz Geraldo foi elogiado pela boa conservação dos peixes que vende. “Meus peixes são todos tratados e frescos e fico muito feliz em ver que estou vendendo direito, oferecendo aos meus clientes um peixe bom”, declarou.

Entre as recomendações da Visa Manaus na compra do peixe, está em observar se o peixe está com brilho e os olhos vivos. As guelras devem ser vermelhas e as escamas firmes, transparentes e brilhantes, como se o peixe ainda estivesse vivo. O corpo do peixe tem que estar bem liso, com a pele intacta e a carne firme sempre que pressionarmos o dedo sobre ela. A pele tem que estar brilhante e úmida ao tato. A cor pode variar, dependendo das características das espécies, e o cheiro não deve ser forte ou azedo, parecido com iodo ou amônia, que é sinal de que já passou da data de validade.

