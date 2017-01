Pedro Gil vai treinar nos EUA de olho em Tóquio

Um dos principais nomes do atletismo do Amazonas, Pedro Gil agora vai mostrar nas pistas de São Paulo e dos EUA porque se tornou uma das promessas nos 100 e 200 metros rasos. A conquista de dois campeonatos nacionais e recordes quebrados do paraense radicado em Manaus – que treina e mora na Vila Olímpica desde 2013 – chamou a atenção do treinador Zequinha Barbosa e, agora, o atleta de 19 anos se prepara para o ciclo olímpico 2020 na terra de Donald Trump.

Com o embarque programado para São Paulo, neste sábado (28), o velocista já inicia o cronograma de treinos a partir da próxima segunda-feira (30), quando também vai retirar o visto americano. A viagem internacional acontece na primeira quinzena de fevereiro.

“Fui convidado para ir aos EUA pelo treinador Zequinha Barbosa, que soube por outros treinadores do meu desempenho nos últimos anos. Ficamos conversando pelo WhatsApp e decidi ir. Vou para São Paulo tirar o visto e treinar, e de lá vou para San Diego, para iniciar o ciclo olímpico para Tóquio”, declarou.

De acordo com o atleta, o convite trouxe ânimo para a carreira do atleta. Zequinha é um melhores meio-fundistas do Brasil, além de ter conquistado bronze nos 800 metros do Mundial de Roma 1987 e prata em Tóquio 1991.

“Ele (Zequinha) chegou no momento em que eu estava pensando em parar. Isso foi em julho do ano passado. Comuniquei algumas pessoas, a minha mãe e técnicos. Acho que alguém comentou e ele não quis deixar a estrela apagar. Ele conversou comigo, passou alguns treinos em inglês tudo por e-mail e tive que me virar para traduzir e agora vou para os EUA”, comemorou Pedro, empolgado com a real possibilidade de estar no Japão em 2020.

Potência Olímpica

Empolgado em treinar em uma das melhores estruturas do mundo, Gil sabe que sua vida terá uma mudança drástica. “É uma oportunidade que vai mudar minha carreira. É uma oportunidade de vida. Vou estar em uma equipe forte, vou estar em um local que tem uma tecnologia e conhecimento esportivo. Todo mundo sabe que os EUA é uma potência no atletismo mundial. Acredito que vou me preparar muito bem lá e espero estar nas Olimpíadas 2020”, disse.

Embora treine em outro país, o meio-fundista vai continuar representando o Amazonas nas competições dentro do Brasil.

“Estarei nos EUA, mas sempre que tiver competição, voltarei ao Brasil, como já tenho programado para maio. Vou defender o Amazonas no Brasileiro de Atletismo e depois retorno novamente para os EUA para treinar”, avisou

EM TEMPO