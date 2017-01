Pedro Florêncio é exonerado e Cleitman Coelho assume Seap

O tenente-coronel da Polícia Militar (PM), Cleitman Rabelo Coelho é o novo secretário de administração penitenciária do Amazonas. O policial foi nomeado, nesta sexta-feira (13), pelo governador José Melo.

O tenente-coronel assume a pasta da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) no lugar do agente da Polícia Federal, Pedro Florêncio, que estava na coordenação da secretaria desde outubro de 2015.

O tenente-coronel Cleitman Rabelo era o comandante do Policiamento Especializado. Formado na academia de Polícia do Ceará, Rabelo tem pós-graduação em gestão e direito de trânsito, especialização em choque, policiamento comunitário e tiro tático. O tenente-coronel também já coordenou os comandos de Policiamento de Área Norte (CPA-Norte) e Leste (CPA-Leste) e foi diretor de trânsito do Manaustrans entre 2009 e 2012 na gestão do prefeito Amazonino Mendes.

Com informações da assessoria