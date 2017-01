Pedro Elias deixa Susam e José Melo deve anunciar novo secretário

Depois de um ano e meio na frente da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), o secretário Pedro Elias entregou o cargo, nesta segunda-feira (30), ao governador do Amazonas, José Melo. O motivo de deixar a pasta será para cuidar de assuntos pessoais e da saúde. O nome da pessoa que deve assumir a pasta deve ser anunciado nos próximos dias.

O secretário confirmou a reportagem que sua saída foi por decisão própria. Ele que tomou posse no dia 1º de julho de 2015, após Wilson Alecrim pedir exoneração do cargo, teve como meta avançar no aperfeiçoamento e melhoria dos serviços prestados à população.

“Há 25 anos não tiro férias. Saio tranquilo após uma conversa serena com o governador José Melo, que compreendeu meus motivos. De qualquer forma, continuo sendo um servidor público”, disse o secretário.

Mesmo com a crise econômica, Pedro Elias conseguiu fazer os ajustes financeiros necessários para que o atendimento dos serviços de saúde não fosse afetado no Estado.

O secretário ainda deve participar, na manhã desta terça-feira (31), de uma reunião e deixará o cargo à disposição do Governo do Estado. O médico cirurgião, que é servidor de carreira da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), já foi diretor da Hospital Francisca Mendes por oito anos.

Substituto

Até a tarde desta segunda, o governador ainda não havia confirmado quem será o substituto de Pedro Elias a frente da Susam. O nome oficial deve ser anunciado nos próximos dias.

EM TEMPO

Com informações da assessoria