Pedro Carvalho vai para Conselho de Gestão Estratégica e Thiago Balbi assume SMTU

Na última sexta-feira (9) foi publicada, no Diário Oficial do Município (DOM), a exoneração de Pedro Carvalho, da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU). O ex-superintendente do órgão agora passa a ser secretário-geral do Conselho Municipal de Gestão Estratégica – unidade vinculada à estrutura organizacional da Casa Civil.

“Eu sou um soldado, sou funcionário da prefeitura e obediente aos comandos e, então, não tem o que falar”, comentou Carvalho sobre a troca de comando.

A SMTU passa a ser comandada pelo major da Polícia Militar do Amazonas, Thiago Balbi.

Balbi é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), possui especialização em Segurança Pública pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, além de ter experiência profissional no comando de ações de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública.

Procurado pela reportagem, o novo superintendente não quis comentar a nomeação.

