Pedro Bezerra assume função de Fábio Monteiro no MPE-AM

Para participar de uma eleição onde concorre ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), o procurador-geral de Justiça, Fábio Monteiro, pediu licença do cargo nesta quarta-feira (21).

“Me licenciei hoje para uma vaga onde promotores com mais de dez anos de carreira poderiam concorrer. Logo mais devem iniciar o processo de inscrição”, disse Monteiro, contando que o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) foi comunicado pelo vice-presidente do Tjam, Jorge Lins sobre a existência da vaga.

Interessado no pleito, Monteiro disse que precisa cumprir a legislação que exige o afastamento do cargo 60 dias antes da votação. “A eleição vai ocorrer no dia 23 de fevereiro e é o governador quem vai escolher entre os candidatos”, revelou.

Quem assume a função neste período é o procurador Pedro Bezerra.

