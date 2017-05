Pedreiro é preso em Manaus após agredir companheira com murro

Um pedreiro de 45 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, dia 11, por volta das 2h, pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, em Manaus, após ser denunciado pela companheira por ameaça e lesão corporal. O fato ocorreu na casa onde o homem morava, situada na Rua Ipueiras, Conjunto Amazonino Mendes, conhecido como “Mutirão”, bairro Novo Aleixo, zona Norte da capital.

De acordo com a Polícia, a companheira do pedreiro, um mulher de 46 anos, relatou que o homem chegou em casa alcoolizado e, após eles iniciarem uma discussão, a teria agredido. Durante depoimento, a mulher relatou ainda que no momento do desentendimento o infrator desferiu um murro no rosto dela e, em seguida, a empurrou contra a parede e tentou enforcá-la.”Ele ainda ameaçou a mulher de morte, caso encontrasse a companheira com outro homem”, contou a delegada Débora Mafra.

O pedreiro foi autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal. A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 937 ao infrator e o valor não foi pago.Em função disso, ao término dos procedimentos, o homem foi encaminhado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul cidade.

Com informações da assessoria