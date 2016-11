Pedreiro é morto com sete tiros na Zona Norte; há 15 dias ele recebeu ameaças de morte

O pedreiro Ely Heber Penha de Oliveira, 33, foi morto com sete tiros, na noite dessa quarta-feira (2). O crime ocorreu na rua Matapi, Comunidade Jesus me Deu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Conforme informações de testemunhas, a vítima estava sentada em frente a um lava jato, nas proximidades de sua casa, quando foi abordada por um homem – que estava em uma motocicleta de placa e caraterísticas não divulgadas. O suspeito efetuou vários disparos no pedreiro que atingiram a cabeça, o tórax e a barriga.

Familiares do pedreiro suspeitam que o sogro da vítima, que não teve o nome revelado, seja o mandante do crime. Segundo eles, o homem havia ameaçado Ely de morte há 15 dias.

Ainda conforme os familiares da vítima, o motivo das ameaças seria as discursões que o pedreiro tinha com a ex- companheira em relação aos filhos. O pedreiro seria usuário de drogas, mas não estaria devendo ninguém.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus, onde passou por exames de necropsia. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

