Pedreiro é morto a tiros em frente de casa, no Francisca Mendes

O pedreiro Rosinaldo Moraes, 21, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (18), em frente sua residência, situada no conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo o registro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o pedreiro estava na frente de sua casa, na companhia de um sobrinho e um vizinho, quando um carro modelo Gol, de cor preta, placa não identificada, parou no local.

Ainda conforme a DEHS, um homem, até o momento não identificado, saiu do veículo e caminhou na direção da vítima e efetuou os disparos, que a atingiram na cabeça, braço e costas. O pedreiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após efetuar os disparos, o criminoso entrou no automóvel e fugiu. Familiares do rapaz relataram à polícia que ele era usuário de drogas, mas desconhecem a motivação do crime.

Inicialmente, o caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas será investigado pela DEHS.

Portal EM TEMPO