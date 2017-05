Pedreiro é ferido e sangra até a morte durante caçada na floresta

O pedreiro Francisco Antônio Corrêa, o “Pastorzinho”, 43, foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (22), no ramal da Afebram, km 84 do município de Rio Preto da Eva (a 57 km de Manaus). De acordo com familiares da vítima, o pedreiro saiu para caçar, na manhã de domingo (21), mas acabou caindo em uma armadilha de caça, onde foi ferido gravemente no braço direito e sangrou até a morte.

Segundo Edvaldo Soares, 48, amigo da vítima, “Pastorzinho” saiu para caçar depois do café. Alguns minutos depois, os moradores ouviram alguns disparos feitos pelo pedreiro e depois escutaram mais um, que eles acreditam ser o que matou a vítima.

“Ele estava caído de peito para cima, com a espingarda dele ao lado. Eu acredito em duas hipóteses, ou ele atirou em si mesmo por acidente ou caiu em alguma armadilha de caça onde foi baleado”, informou.

O amigo da vítima disse ainda que o pedreiro tentou pedir socorro dos moradores ao efetuar disparos para o alto. Ele ainda andou alguns metros, mas acabou morrendo.

“Ele perdeu muito sangue. Ninguém viu ou ouviu nada. Ele ainda tirou os sapatos e tentou pedir ajuda, mas acabou morrendo sozinho. Muito triste tudo isso”, lamentou Edivaldo.

O caso foi registrado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Ana Sena

EM TEMPO